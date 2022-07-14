6 yıldır kaybolan kızını arıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 yıldır kaybolan kızını arıyor

İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Yerel
 - Güncelleme:

6 yıldır kaybolan kızını arıyor Evinden internet kafeye gidiyorum diye ayrıldı, 6 yıldır haber alınamıyor Zonguldak'ta 6 yıl önce evinden internet kafeye gidiyorum diye çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir iz bulanamadı.

6 yıldır kaybolan kızını arıyor

Evinden internet kafeye gidiyorum diye ayrıldı, 6 yıldır haber alınamıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 6 yıl önce evinden internet kafeye gidiyorum diye çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir iz bulanamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, hala kızının bulunmamasından dert yandı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 2017 yılında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Kayboluşunun üzerinde 6 yıl geçmesine rağmen hala geç kızdan bir iz bulanamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Koçaklı, Kurban Bayramını buruk geçiren acılı anne "Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın" dedi.

Kızının mezarı olmasını isteyen Yeter Koçaklı, "6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiç bir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Ne ölüsü ne dirisi. Davaya da berat vermişler. Kızımın ölüsü dirisi bulanmadan berat vermişler. Kızımın ölüsünü dirisini bulmayı istiyorum. 6 senedir hasretlikten ölüyoruz. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumu çok özledim. Bir mezarını olsun bileyim çocuğumun. Mezarına gidip dua etmek istiyorum. Görenler bilenler bana söylesin. veya karakola gidip haber versin. Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın. Karakola gitsin" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title