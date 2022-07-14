6 yıldır kaybolan kızını arıyor

Evinden internet kafeye gidiyorum diye ayrıldı, 6 yıldır haber alınamıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 6 yıl önce evinden internet kafeye gidiyorum diye çıkan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir iz bulanamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, hala kızının bulunmamasından dert yandı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 2017 yılında 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Kayboluşunun üzerinde 6 yıl geçmesine rağmen hala geç kızdan bir iz bulanamadı. Bayramı buruk geçiren anne Yeter Koçaklı, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Koçaklı, Kurban Bayramını buruk geçiren acılı anne "Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın" dedi.

Kızının mezarı olmasını isteyen Yeter Koçaklı, "6 senedir haberini alamadık. Ne ölüsü ne dirisi. Hiç bir ses seda yok. Bir yerde de bir şeyini bulamadım çocuğumun. Ne ölüsü ne dirisi. Davaya da berat vermişler. Kızımın ölüsü dirisi bulanmadan berat vermişler. Kızımın ölüsünü dirisini bulmayı istiyorum. 6 senedir hasretlikten ölüyoruz. Böyle bir şeyi Allah kimsenin başına vermesin. Çocuğumu çok özledim. Bir mezarını olsun bileyim çocuğumun. Mezarına gidip dua etmek istiyorum. Görenler bilenler bana söylesin. veya karakola gidip haber versin. Bayramı çok kötü geçirdik. Kızım olmayınca benim bayramım olmaz. Kızımı aradım kızım için ağladım. Ne olursunuz görenler bilenler bana ulaşsın. Karakola gitsin" diye konuştu.