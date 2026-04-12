Kalp krizi sonucu vefat eden 6 yaşındaki Eylül'ün ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde önceki akşam kalp krizi sonucu vefat eden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Eylül Karadağ (6) için aile taziyeleri kabul etmeye başladı.

Hazreti Hasan Hüseyin taziye evinde taziyeleri kabul eden acılı aileye, ilçe halkı ziyaret ederek acılarını paylaşıyor. Küçük yaşta hayata veda eden Eylül Karadağ'ın vefatı, sınıf arkadaşlarını, okulunu ve tüm ilçeyi yasa boğmuştu. Eylül Karadağ önceki akşam evinde fenalaşmış, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak hayatını kaybetmişti. 6 yaşındaki Eylül'ün kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

Acılı aile üç gün boyunca taziyeleri kabul edecek.

