Kalp krizi sonucu vefat eden 6 yaşındaki Eylül'ün ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Eylü Karadağ için taziye kabul edilmeye başlandı. Küçük Eylül'ün kaybı, ailesi ve ilçe halkı tarafından derin bir üzüntü ile karşılandı.
Hazreti Hasan Hüseyin taziye evinde taziyeleri kabul eden acılı aileye, ilçe halkı ziyaret ederek acılarını paylaşıyor. Küçük yaşta hayata veda eden Eylül Karadağ'ın vefatı, sınıf arkadaşlarını, okulunu ve tüm ilçeyi yasa boğmuştu. Eylül Karadağ önceki akşam evinde fenalaşmış, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak hayatını kaybetmişti. 6 yaşındaki Eylül'ün kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.
Acılı aile üç gün boyunca taziyeleri kabul edecek. - DİYARBAKIR