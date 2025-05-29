55 Yaşında Tarih Bölümünden Mezun Olmanın Gururunu Yaşadı

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Fatma Demir Tavşanoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde 4 yıllık eğitimini tamamladı. Gaziantep'ten her gün Kilis'e gelerek eğitim gören Tavşanoğlu, tüm zorluklara rağmen Tarih Bölümünü tamamlayarak mezun olmanın gururunu yaşadı.

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Fatma Demir Tavşanoğlu, azmiyle örnek oldu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü başarıyla tamamlayan Tavşanoğlu, 4 yıl boyunca her gün Gaziantep'ten Kilis'e gidip gelerek eğitimine devam etti.

"Türkiye'nin okumuş, bilinçli gençlere ihtiyacı var"

Okuma tutkusunu dile getiren Tavşanoğlu, "İnsanların okuması lazım. Türkiye'nin okumuş, bilinçli gençlere ihtiyacı var. Çocuklarıma ve çevreme örnek olmak için elimden geleni yaptım. Bu yıl 4'üncü senem ve mezun oluyorum" dedi.

"Rabbim isteyen herkese nasip etsin"

Üniversiteye başlama sürecinin de zorluklarla dolu olduğunu belirten Tavşanoğlu, "İlk sene üniversiteyi kazanamadım. İkinci sene kazandım ama gitmeyeceğim diye tercih yapmadım. Üçüncü yıl son gün, son saat ek yerleştirme ile başvurdum. Rabbim nasip etti, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandım. Şimdi mezuniyetimi yaşıyorum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.

Eğitimin önemine dikkat çeken Tavşanoğlu, "Siz örnek olursanız, çocuklarınıza yapın demenize gerek kalmaz. Onlar sizi izleyerek öğrenirler. Benim kırmızı çizgim eğitim. Her zaman okumaktan ve okuldan yana oldum" dedi.

"Eşimden ayrıldım, tek başımayım ama eğitimden vazgeçmedim"

Kadınlara seslenen Tavşanoğlu, "Korkmayın, yılmayın. Eğitiminize devam edin. Güçlü olun, eğitimli olun. Güzel birer anne olun. Ben eşimden ayrıldım, tek başımayım ama eğitimden vazgeçmedim. Çocuklarımla birlikte güzel bir örnek oldum. Her gün Gaziantep'ten Kilis'e gidip geldim. Burada anlatamadığım birçok hikayem var" ifadelerini kullandı.

"Okuyamayan kadınlar adına da okudum"

Okuma arzusunu sadece kendi adına taşımadığını da vurgulayan Tavşanoğlu, "Okuyamayan kadınlar adına da okudum. Birçok arkadaşım okuyamadı. Ben onlar adına da kep attım" dedi.

"Tarihini bilmeyen yönünü belirleyemez"

Tarihe olan ilgisini de dile getiren Tavşanoğlu, "Tarihini bilmeyen yönünü belirleyemez. Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez" dedi.

"Öğrencilerin annesi, teyzesi, ablası oldum"

Mezuniyet sürecinde gençlerle kurduğu bağı da anlatan Tavşanoğlu, "Çevremdekiler önce şaşırdı. Ama sonra öğrencilerin annesi, teyzesi, ablası oldum. Hepsiyle arkadaş olduk, çok güzel bağ kurduk. Hepsi birbirinden iyi, pırlanta gibi çocuklar" dedi.

Fatma Demir Tavşanoğlu, azmiyle birçok kişiye ilham olurken, "Kolunuzda bir altın bileziğiniz olsun. Okuyun, çalışın, çabalayın. Hiçbir şey için geç değil" diyerek sözlerini tamamladı. - KİLİS