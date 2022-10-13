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500 kiloluk dev ağlara takıldı, devreye iş makineleri girdi

Yerel Haberler

Bursa'da balıkçıların ağlarına 5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında dev köpek balığı takıldı. Dev balığı kaldırmak için devreye iş makineleri girdi.

Balık sezonunun açıldığı şu günlerde Mudanya ilçesi Altıntaş Köyü açıklarında balıkçıların ağına takılan cam göz cinsi köpek balığı takıldı. Dev köpekbalığı görenleri şaşkına uğrattı.

İŞ MAKİNESİ KALDIRDI

İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi. Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

500 kiloluk dev ağlara takıldı

500 kiloluk dev ağlara takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mudanya Bursa Yerel Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

TT:

Temiz bi şekilde pazara götürüp, düzgün bi şekilde satsan ya..Yollara sermiş...Nimet o kardeşim nimet, kaç kişi doyar onunla...

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