500 kiloluk dev ağlara takıldı, devreye iş makineleri girdi Yerel Haberler Bursa'da balıkçıların ağlarına 5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında dev köpek balığı takıldı. Dev balığı kaldırmak için devreye iş makineleri girdi. Balık sezonunun açıldığı şu günlerde Mudanya ilçesi Altıntaş Köyü açıklarında balıkçıların ağına takılan cam göz cinsi köpek balığı takıldı. Dev köpekbalığı görenleri şaşkına uğrattı. İŞ MAKİNESİ KALDIRDI İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi. Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mudanya Bursa Yerel Yaşam Haberler

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