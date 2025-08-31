50 Yıl Sonra Tesadüfi Buluşma: Mardin'de İki Eski Arkadaş Yeniden Bir Araya Geldi

Mardin'de, 20'li yaşlarına kadar birlikte top oynayıp eğlenen ve ardından birbirlerinin izlerini kaybeden 2 arkadaş, aradan geçen 50 yılın ardından sokakta tesadüfen karşılaştı.

Mardin'de çocukluktan 20'li yaşlarına kadar birlikte zaman geçirip top oynayarak eğlenen 2 arkadaş, çalışma hayatına başlayınca birbirlerinin izini kaybetti. Arkadaşlardan Orhan Alkanoğlu iş için il dışına çıkmaya başlayınca arkadaşların iletişimleri tamamen koptu. Aradan geçen 50 yılın ardından Alkanoğlu, Mardin Birinci Cadde'de gezerken çocukluk eski arkadaşı Ethem Eti ile karşılaştı. Önce emin olamayan Alkanoğlu, Eti ile konuşmaya başladığında eski dostu olduğunu anladı. Orhan Alkanoğlu, gençlik yıllarında iş için Mardin dışına çıktığını belirterek, "Biz birlikte büyüdük. Çocukken top oynardık. O Kızıltepe'de, ben Mardin'de oturuyorum. Tesadüfen karşılaştık. İl dışına iş için çıkıyordum, Mardin'de iş yoktu. En son 22 yaşında gördüm. Ben askerliği bitirdim, o daha gitmemişti. Bugün karşılaştık, önce emin olamadım sonra tanıdım" dedi.

55 yıl boyunca lokantacılık yaptığını belirten Ethem Eti ise, "Çok güzel bir duygu. Eski arkadaşlarla birlikte top oynuyorduk, şimdi tesadüfen birbirimizi gördük. 50 yıldan uzun süredir görüşmüyoruz. Eski arkadaşlarını özlüyor insan. Bazıları İstanbul'da, bazıları başka illerde. Ben gurbete gitmedim. 13 yaşında başladım, korona başlayana kadar lokantacılık yaptım" ifadelerini kullandı.

İki arkadaş birbirlerine sımsıkı sarılıp geçmişi yad ederek, yaptıkları işleri anlattı. - MARDİN