5 Bin Yıllık Ekmek Kalıntısı Küllüoba Höyüğü'nde Bulundu

5 Bin Yıllık Ekmek Kalıntısı Küllüoba Höyüğü'nde Bulundu
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ekibi, Küllüoba Höyüğü kazılarında milattan önce 3 bin yıla tarihlenen 5 bin yıllık ekmek kalıntısını gün yüzüne çıkardı. Ekmek, dönemin beslenme kültürü ve ritüel uygulamaları hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, üniversite olarak Küllüoba Höyüğü kazılarında milattan önce 3 bin yıla tarihlenen 5 bin yıllık bir ekmek kalıntısı gün yüzüne çıkartılması ile ilgili olarak bütün araştırma ekibine teşekkür etti.

BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında yürütülen Küllüoba Höyüğü kazılarında, milattan önce 3 bin yıla tarihlenen 5 bin yıllık bir ekmek kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan bu önemli bulgu, Anadolu'nun erken dönem beslenme kültürü ve ritüel uygulamaları hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kazı sonrası alan hakkında bilgi veren Türkteki, "Kazı alanında, bir konutun arka odasında, eşik yakınlarında tabana gömülü ve yakılmış halde bulunan ekmek kalıntısı, bilimsel analizlerle detaylandırıldı. Yapılan incelemelerde ekmeğin; gernik buğdayı (triticum dicoccum) ve mercimek kullanılarak mayalanıp pişirildiği belirlendi. Analiz sonuçları, düşük glüten oranı ve yüksek besin değeri taşıyan bu ekmeğin ritüel amaçlı hazırlanarak evin zeminine gömüldüğünü gösterdi.

Kültürel miras bilimle buluşuyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, ekmeğin bulunduğu konumun ve gömülme şeklinin, dönemin ritüel uygulamalarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Türkteki, "Ekmeğin, bereket getirmesi amacıyla bir parçası koparıldıktan sonra yakılarak zemine gömüldüğü ve üzerine kırmızı toprak serildiği tespit edildi. Tarihi ekmek kalıntısı, Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi'nde Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kamuoyuna tanıtıldı. Etkinliğe katılan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bölgenin tarihi mirasına ve kazı çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu tür keşiflerin geçmişin doğru anlaşılmasına büyük katkı" dedi.

BŞEÜ'den kültürel mirasın korunmasına katkı

Kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Murat Türkteki, tüm araştırma ekibine teşekkür ederken, üniversitenin kültürel mirasın ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik yürüttüğü bilimsel faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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