45 Yıl Sonra Bir Araya Gelen Asker Arkadaşları Adana'da Buluştu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 45 yıl önce vatani görevini yapan silah arkadaşları, yıllar sonra Adana'da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Vatani görevlerini 45 yıl önce Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde birlikte yerine getiren arkadaşlar, hatıra defterinde yer alan isimlerden yola çıkarak yıllar sonra birbirlerini buldu. Yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan eski silah arkadaşları, 2019 yılında Ankara'da ilk buluşmalarını gerçekleştirdi. Korona virüs salgını nedeniyle buluşmalara 2020 ve 2021 yıllarında ara veren tertipler, geleneksel buluşmayı bu kez de Adana'da yaptı.

Komutanlarının da aralarında bulunduğu 27 kişilik ekip içerisinden vefat edenler ve sağlık sorunları nedeniyle buluşmaya katılamayanlar olmasıyla 16 kişi kalan grup, geleneksel buluşmalarında eski günleri yad etti.

"Her sene bir şehirde buluşuyoruz"

Buluşmayı organize eden Atalay Körümdük, "Arkadaşlarım Sivas'tan, Ankara'dan, Bursa'dan, Denizli'den benim misafirim oldular. 16 şehirden geldiler, 16 kişiyiz. Önce Ankara'da buluştuk sonra devam ettik. Her sene bir şehirde buluşuyoruz" dedi.

Buluşmaya Sivas'tan katılan Kaya Şimşek ise, "Bizim askerlik hatırası olan defterlerimiz var. O defterlerde yazılan adreslerden köy muhtarlarını arayarak birbirimizi bulduk. 2019 yılında Ankara'da buluşarak başladık. Sonrasında virüs nedeniyle 2 sene ara verdik" ifadelerini kullandı.

Hilmi Gül ise, "Biz bu buluşmaları gelenekselleştirdik. Geçmişi ve geleceği konuşuyoruz. Hasret gideriyoruz. Biz buluşmalara başladığımızda komutanımızla birlikte 27 kişiydik ancak aramızda ebediyete intikal edenler oldu. Bu buluşmaları inşallah ölene kadar devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu sene buluşmamız Adana'da oldu"

Ankara'dan gelen Ahmet Gözüm, "45 sene önce askerlik yaptığımız arkadaşlarımızla her sene bir arkadaşımızın şehrinde buluşuyoruz. Bu sene buluşmamız Adana'da oldu. Bizi ağırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Geleneksel buluşmaya ev sahipliği yapan kebapçı Uğur Aydın, "Biz vatanımızı, milletimizi, toprağımızı sevdiğimiz için birlik ve beraberliğimizi bu şekilde güçlendiriyoruz. Biz çok gururluyuz. Vatanımız ve milletimiz için zaten gururluyuz. Allah onlara güzel günler nasip etsin. İnşallah daha çok birliktelik, daha çok beraberlik olur onlar için" diye konuştu. - ADANA