43 Yaşında Üçüncü Kez Mezuniyet Sevinci

43 Yaşında Üçüncü Kez Mezuniyet Sevinci
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde üç bölüm birincisi olarak mezun olan 43 yaşındaki Serkan Öncü, eğitim hayatında 10 yıl içinde önemli başarılar elde etti. Öğrencilere ilham veren Öncü, 'Hayallerin yaşı olmaz' dedi.

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nu birincilikle bitiren evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Serkan Öncü, 10 yıl içinde iki ayrı üniversitede üç bölüm okuyarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu'nun 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında okul birincisi olarak mezun olan Serkan Öncü, törende plaket ve başarı belgesi aldı.

Evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Öncü, "Şirin ilçemiz Karacasu'da yaşayan bir baba olarak, 2016'da Pazarlama Bölümü birincisi olmuştum. Şimdi ise Mimari Restorasyon Bölümü birincisi ve okul birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Hayallerin yaşı olmaz, cesareti eşimden, çocuklarımdan ve içimdeki öğrenme tutkusundan aldım. Bu başarı sadece benim değil, ailemin ve hocalarımındır" diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Öncü, "Nereden başlarsanız başlayın, yürümeye devam ederseniz hedefinize ulaşırsınız. Okumak her şeyin önünü açar" ifadelerini kullandı. Öncü, 10 yılda üç bölüm bitirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk üniversitemi 33 yaşında, ikincisini 38 yaşında, üçüncüsünü 43 yaşında bitirdim. Eğitim hayatıma devam edeceğim. 10 yıl önce Karacasu Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü'nü birincilikle tamamladım. Ardından Anadolu Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nü bitirdim. Şimdi de Karacasu Mimari Restorasyon Bölümü'nü birincilikle tamamladım."

Başarısında en büyük destekçisinin eşi Mehtap Öncü olduğunu belirten Öncü'ye, mezuniyet töreninde kızı Su Kardelen Öncü ve aynı okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ikizi Erkan Öncü de eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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