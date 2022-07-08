43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor - Haberler

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43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Yerel
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43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu.

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolundaki araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik "dron" ile havadan görüntülendi.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun Arefe gününde de artarak devam etmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

Kurban Bayramı Kırıkkale Tragger Yerel Güncel Haberler

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