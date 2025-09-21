42 Yılını Eğitimle Geçiren İsmail Akbaş Emekli Oldu

Düzce'de 42 yıldır öğretmenlik yapan İsmail Akbaş, mesleğinin son gününde, ders verdiği okulun öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla emekliliğe uğurlandı.

Öğretmenliğe 1983 yılında başlayan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni İsmail Akbaş, yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla emekli olmaya karar verdi.

Emekliliğe ayrılmadan önce son kez öğrencileriyle derste bir araya gelen Akbaş için meslektaşları ve öğrenciler sürpriz bir veda programı organize etti. Son ders zilinin çalmasıyla sınıftan çıkan Akbaş, koridorda kendisini bekleyen öğrencilerin alkışları ve tezahüratları eşliğinde Okul Müdürü Zekeriya Güzeldal ile birlikte okul bahçesine indi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Akbaş, öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Şimdi aranızdan ayrılıyorum. Hepinize başarılar dilerim. Bu tören için çok teşekkür ederim" dedi.

Duygusal anların yaşandığı programda, meslektaşları Akbaş'a çiçek takdim ederken, Okul Müdürü Zekeriya Güzeldal da 42 yıllık hizmetleri anısına plaket verdi. - DÜZCE