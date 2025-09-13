Haberler

42 Yıl Sonra İzmir Çeşme Tertipleri Erzurum'da Buluştu
1983-1984 yıllarında askerlik yapan tertipler, 42 yıl sonra Erzurum'da bir araya gelerek geçmişi yad etti ve dostluklarını pekiştirdi.

İzmir Çeşme'de 42 yıl önce birlikte askerlik yapan tertipler Erzurum'da bir araya geldi.

1983 - 1984 yıllarında İzmir Çesme'de askerlik vazifesini yerine getiren tertipler 42 yıl sonra Erzurum'da buluştular. Farklı şehirlerde iş insanı olan tertipler Nabi Topal, Naci Şaksak, Veli Tugay Erzurum'da Kuddüs Kaya'nın ofisinde kahvaltıda bir ayaya gelerek geçmişi hatırlayıp özlem giderip dostluklarını pekiştirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
