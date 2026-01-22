Haberler

Mardin'de Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 4 Yaşındaki Çocuğun Tedavisi Yoğun Bakımda Sürüyor

Mardin'in Çavuşlu Köyü'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Baba Hikmet Aldemir, köydeki köpek sayısının fazla olduğunu ve benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Çavuşlu Köyü'nde 19 Ocak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Nazlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Mardin'in Çavuşlu Köyü'nde 19 Ocak'ta sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir ağır yaralandı. Küçük çocuk ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Baba Hikmet Aldemir şunları söyledi:

"Kızımın her yerinde yırtık ve ısırıklar var. Yoğun bakımda tedavi görüyor. Doktorlar ameliyatsız iyileştirmeye çalışıyorlar. Bekliyoruz, iyi olmasını istiyoruz. Kapının önünde oynarken köpekler çocuğumu sürüklüyor. Komşumuz görüyor, kürekle müdahale ederek köpeklerden alıyor. Ben de dışarıdan geliyordum. Çağırma sesinin üzerine gidince komşumuz aldı köpeklerden. 6'ya yakın köpek saldırıyordu. Midyat Devlet Hastanesi'ne götürdüm, oradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Köyde her sokakta 3-4 köpek var. Okul yolları köpek dolu. Saymaya kalksak sayamayız. Kimse bu olaya el atmadı. Bir hafta önce da aynı olay oldu ama bu kadar büyük değildi. Bütün yetkililere çağrım, bu olayların olmaması için önlem alınmasıdır."

Kaynak: ANKA / Yerel
