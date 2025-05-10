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4. Şiir Gemisi Edebiyat Şöleni Atakum'da Gerçekleşti

4. Şiir Gemisi Edebiyat Şöleni Atakum'da Gerçekleşti
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Öğretmenlerden oluşan gönüllü bir grup, 'Şiir Gemisi' programının dördüncüsünü Samsun'un Atakum ilçesinde düzenledi. Edebiyat ve müziğin iç içe geçtiği etkinlikte, 8 öğretmen şiir okuyarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Öğretmenlerden edebiyat şöleni

"4. Şiir Gemisi" Atakum'da yelken açtı

SAMSUN - Öğretmenlerden oluşan bir grup gönüllünün hayata geçirdiği "Şiir Gemisi" etkinliğinin dördüncüsü, sanatseverlerle buluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Ata Sahne'de bugün edebiyat ve müziğin iç içe geçtiği bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli branşlarda öğretmenler "Şiir Gemisi" programıyla 4. kez sahneye çıktı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin bir sohbet sırasında ortaya çıkan "şiir okuma" fikrinin, zamanla gelenekselleşerek dördüncü kez düzenlendiği belirtildi. İlk başlarda 10-12 kişilik bir ekiple yola çıkan Şiir Gemisi'nin kadrosu zaman içinde değişse de, şiire gönül veren öğretmenler bir araya gelmeye devam etti. Bu yılki etkinlikte 8 öğretmen şiirlerini okudu ve bir öğretmen de programa şarkılarıyla eşlik etti.

Programın mimarlarından Edebiyat Öğretmeni Ferda Özdemir, etkinliğin doğuş hikayesini şöyle anlattı: "Bu programı 4 yıldır düzenliyoruz. Başta küçük bir grupla başladık, zamanla gelenekselleşti. Okulumuz sanatsever bir okul ve bu etkinlik de bu yapının bir ürünü. Sanat, incelik ve nezakettir. Şiirle, müzikle huzuru çoğaltmak istiyoruz."

Yaklaşık 1 saat süren etkinlik katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Yerel
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