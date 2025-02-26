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4. Koçarlı Robofest'te Enkaz Altı Dinleme Teknolojileri Tanıtıldı

4. Koçarlı Robofest'te Enkaz Altı Dinleme Teknolojileri Tanıtıldı
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Aydın AFAD İl Müdürlüğü, 4. Koçarlı Robofest etkinliğinde öğrencilere enkaz altı dinleme ve görüntüleme sistemlerini tanıtarak afetlerdeki önemini vurguladı. Festival, gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergilemeleri amacıyla ulusal düzeyde gerçekleştirildi.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü tarafından Koçarlı ilçesinde düzenlenen 4. Koçarlı Robofest etkinliğinde öğrencilere enkaz altı dinleme ve görüntüleme sistemi anlatıldı.

Gençlerin bilim ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergilediği 'Koçarlı Robofest'in ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Daha önce ilçe düzeyinde, sonra il düzeyinde yapılan festival, bu yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilirken, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu Koçarlı Robofest'e Aydın AFAD İl Müdürlüğü de katıldı. Öğrenciler yaptığı projeler ve robotların yer aldığı etkinlikte stant çan Aydın AFAD ekipleri, öğrencileri ve katılımcıları afetler konusunda bilgilendirdi. Ayrıca ekipler, enkaz altı dinleme ve görüntüleme sistemlerini tanıtarak önemini anlattı.

Konu ile ilgili Aydın AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz, 4. Koçarlı Robofest etkinliğine katılarak enkaz altı dinleme ve görüntüleme sistemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Afet ve acil durumlarda hayati öneme sahip bu sistemler, özellikle arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ileri teknolojiye sahip ekipmanlardan oluşuyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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