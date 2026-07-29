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4 çocuk babası canına kıydı

4 çocuk babası canına kıydı
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Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 51 yaşındaki Bahattin Taşdemir yaşamını yitirdi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 51 yaşındaki Bahattin Taşdemir yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçesine bağlı Yassıkaya köyünde yaşayan Bahattin Taşdemir, ilçe merkezine gitmek üzere evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ve telefonla ulaşamayan yakınları arama çalışması başlattı. Yakınları tarafından evin arka bahçesindeki bir ağaçta hareketsiz halde bulunan Taşdemir için 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bahattin Taşdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerine alındı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Taşdemir'in cenazesi, Taşlıçay ilçesinde toprağa verildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Bahattin Taşdemir'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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