37 İlin Emniyet Müdürü Değişti: Balıkesir'e Yeni Atama

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 37 ilin emniyet müdürü değişti. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş'a atanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir'in yeni emniyet müdürü oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Müdürleri değişen iller arasında Balıkesir'de var. Balıkesir'in yeni Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Şükrü Yaman'ın yeni görev yeri bundan böyle Balıkesir ili oldu. - BALIKESİR