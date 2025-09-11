Haberler

37 İlin Emniyet Müdürü Değişti: Balıkesir'e Yeni Atama

37 İlin Emniyet Müdürü Değişti: Balıkesir'e Yeni Atama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü değişti. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş'a atanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir'in yeni emniyet müdürü oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 37 ilin emniyet müdürü değişti. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş'a atanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir'in yeni emniyet müdürü oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Müdürleri değişen iller arasında Balıkesir'de var. Balıkesir'in yeni Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Şükrü Yaman'ın yeni görev yeri bundan böyle Balıkesir ili oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan değişim! Sadece 4 ayda 18 kilo verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.