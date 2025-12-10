Haberler

Osmaniye'de 35 yıllık meslek hayatı alkışlarla taçlandı
Osmaniye'de 35 yıl boyunca öğrencilere eğitim veren Almanca Öğretmeni Eray Akdağ, veda töreni ile emekliye ayrıldı. Öğrencilerinin sevgi gösterileri ile uğurladığı Akdağ, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Osmaniye'de 35 yıl boyunca binlerce öğrenciye dokunan, mesleki başarıları ve insani yönüyle gönüllerde taht kuran Almanca Öğretmeni Eray Akdağ, Osmaniye TOBB Fen Lisesi'nden düzenlenen anlamlı bir törenle emekliye ayrıldı.

Osmaniye'de bir eğitimcinin yarım asra yakın emeği, öğrencilerinin alkışlarıyla taçlanarak duygu dolu anlara sahne oldu. 65 yaşındaki Almanca Öğretmeni Eray Akdağ için okulda hazırlanan veda programında duygu dolu anlar yaşanırken, hoparlörlerden çalan "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde sınıfından çıkan öğretmen, koridorlarda öğrencilerinin alkışları ve sevgi gösterileriyle uğurlandı. Öğrenciler, "Sizi çok seviyoruz hocam" diyerek yıllarını eğitime adayan öğretmenlerine teşekkür etti. Bu özel anlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile sosyal medyada paylaşıldı.

"35 yıl boyunca 'işe gidiyorum' değil, 'okula gidiyorum' dedi"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paylaşımında Eray Akdağ'ın mesleğine olan bağlılığını şu sözlerle vurguladı:

"Eray öğretmen, evden çıkarken hiçbir zaman 'işe gidiyorum' demedi, 'okula gidiyorum' dedi. Bir öğretmen için derse girmek bir iş değil, geleceğin fidanlarını yeşertmek, topluma değer katmak ve insani erdemler kazandırmaktır. Eray öğretmen de bu anlayışla 35 yıl görev yaptı. Kendisine emekleri için teşekkür ediyor, yaşamında sağlık ve mutluluk diliyoruz. İyi ki varsınız Eray öğretmenim."

Programda duygularını paylaşan deneyimli öğretmen Akdağ ise, "Çok harika bir program oldu, çok sağ olun. Böyle bir okulda olmak büyük bir mutluluk. Hepinizi seviyorum. Türkiye kazansın, geleceğimiz sizlere emanet. Güzel şeyler yapın" diyerek öğrencilere seslendi.

Öğrencileriyle tek tek vedalaşan Akdağ, meslek hayatını unutulmayacak bir törenle noktaladığını ifade etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
