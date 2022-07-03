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35 yıldır atıl kalan araziler değerlendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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- 35 yıldır atıl kalan araziler değerlendiriliyor Bayburt merkeze bağlı Taht köyünde, üretimi ve çiftçiyi desteklemek için yakıtları köy derneği ve kooperatifin karşıladığı 10 traktörle yıllardır kullanılmayan 1200 dönüm tarla yeniden ekiliyor.

- 35 yıldır atıl kalan araziler değerlendiriliyor

BAYBURT - Bayburt merkeze bağlı Taht köyünde, üretimi ve çiftçiyi desteklemek için yakıtları köy derneği ve kooperatifin karşıladığı 10 traktörle yıllardır kullanılmayan 1200 dönüm tarla yeniden ekiliyor.

Bayburt'ta miras yoluyla bölünen ama bir türlü ekilmeyen 35 senelik tarlalar sürülerek, buğday ekildikten sonra ekonomiye kazandırılıp, üretime katkı sağlayacak. Bayburt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Taht köyünün yüksek kesimlerinde bulunan boş araziler, ekilmek üzere traktörlerle sürüldü. 2 bin 400 rakımlı tepelerdeki tarım arazilerine buğday ekilerek boş bırakılan arazilerden gelir elde edilecek. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölbaşı Taht Derneği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle atıl konumdaki bin 200 dekarlık alanda sürüm çalışmalarının yapılmasının ardından toprak, ekim ayında buğdayla buluşturulacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, 35 yıldır ekilmeyen ve bu sene sürümü yapılan arazinin sonbaharda tohumla buluşacağını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

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