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35 yıllık asker arkadaşları Fatsa'da yeniden buluştu

35 yıllık asker arkadaşları Fatsa'da yeniden buluştu
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Batman Hasankeyf'te 35 yıl önce vatani görev yapan asker arkadaşları, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeniden bir araya gelerek hasret giderdi ve eski anılarını paylaştı.

Yaklaşık 35 yıl önce Batman'ın Hasankeyf ilçesinde vatani görevlerini birlikte yapan asker arkadaşları, yıllar sonra Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir araya gelerek hasret giderdi.

Türkiye'nin farklı illerinden Fatsa'ya gelen eski silah arkadaşları, uzun yılların ardından gerçekleşen buluşmada hem özlem giderdi hem de askerlik döneminde yaşadıkları hatıraları yeniden paylaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, geçen yıllara rağmen aralarındaki dostluğun ilk günkü sıcaklığını koruduğunu ifade eden asker arkadaşları, vatani görevlerini yaptıkları döneme ait hatıraları yad etti.

Program, asker arkadaşlarının günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesi ve bir sonraki buluşmada yeniden bir araya gelme sözü vermesinin ardından sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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