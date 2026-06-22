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Gazi Polis Memuru Metin Kuş, 34 yıllık hizmetin ardından telsizle duygusal veda

Gazi Polis Memuru Metin Kuş, 34 yıllık hizmetin ardından telsizle duygusal veda
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Çankırı'da 34 yıldır görev yapan Gazi Polis Memuru Metin Kuş, emekliliği nedeniyle meslektaşlarına telsizden yaptığı anonsla veda etti. Kuş, konuşmasında meslektaşlarına teşekkür ederken, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez de hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Türk Polis Teşkilatı'nda 34 yıldır görev yapan ve emekli olan Gazi Polis Memuru Metin Kuş, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki meslektaşlarına telsizle veda etti.

Türk Polis Teşkilatı'nda 34 yıldır, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan Gazi Polis Memuru Metin Kuş, emekli oldu. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru, meslektaşlarına telsiz anonsuyla veda etti. Kuş, anonsta, "1992 yılında polis okulu ile başlayan meslek hayatım bugün itibarıyla, yaş haddinden son bulmaktadır. Öncelikle Sayın Müdürüm olmak üzere, sizin gibi vatan, bayrak aşığı güzel insanlarla çalışmak şeref ve onuruna ulaştığım için çok gururluyum. Sizlere, ailelerinizle hayırlı ömür ve işlerinizde başarılar, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, uzun yıllar Polis Teşkilatı'na verdiği hizmetlerden dolayı Kuş'a teşekkür ederek emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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