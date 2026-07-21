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Bolu'da gönüllü din görevlilerine başarı belgesi

Bolu'da gönüllü din görevlilerine başarı belgesi
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Bolu İl Müftülüğü, 3 yıl boyunca eğitim ve din hizmet mekanlarının yapım ve yenileme çalışmalarına gönüllü destek veren 31 din görevlisine başarı belgesi takdim etti.

Bolu İl Müftülüğünün eğitim ve din hizmetlerinde kullanılacak yeni mekanların yapım ve yenileme çalışmalarına 3 yıl boyunca gönüllü destek veren 31 din görevlisine başarı belgesi verildi.

Bolu genelinde 22 adet 4-6 Yaş Kur'an Kursu, 3 Diyanet Gençlik Merkezi, 2 Diyanet Genç Ofisi, 1 Kitap Kafe ve 1 Dini Yayınlar Satış Yeri'nin yapım, dönüşüm ve tadilat çalışmalarında din görevlileri gönüllü olarak görev aldı. İl Müftülüğü Murakıbı Hüseyin Koç öncülüğünde yürütülen çalışmalara, görevdeki 26 personelin yanı sıra emekli 5 din görevlisi de katıldı. Ekip, ihtiyaçlara göre mekanlarda tadilat, dönüşüm ve yeniden yapım çalışmaları gerçekleştirdi. Din görevlileri, çalışmalarına katkı sundukları Valide Saadet Camii müştemilatındaki Muazzez Ercan Diyanet Aile ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

"Bu eserlerde birçok kişinin emeği bulunuyor"

Programda konuşan Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, çalışmaların kurum personeli, din görevlileri ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Demirtaş, "Üç yıllık süreçte kurum personelimizle büyük bir hizmet seferberliği gerçekleştirdik. Büro ve destek hizmetleri personelimizden cami görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimizden hayırseverlere kadar bu eserlerde birçok kişinin emeği bulunuyor. Hocalarımız yalnızca bina ve mekan inşa etmedi, çocukların, gençlerin ve ailelerin eğitim göreceği hizmet alanlarının oluşturulmasına da destek verdi" dedi.

Belgeler takdim edildi

Programın sonunda Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın imzasını taşıyan başarı belgeleri, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından din görevlilerine takdim edildi. Program, dua edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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