Bir kadının iğnesinden dökülen zarafet

Rümeysa Bedir 30 yıllık terzilik mesleğini hayali olan üniversite diploması ve "İğnemden Dökülen Zarafet" sergisiyle taçlandırdı. Lise yıllarında annesi için elbise diken Rümeysa Bedir, kızlarının mezuniyet ve kına elbiselerini de kendisi dikti.

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencisi Rümeysa Bedir'in kişisel sergisi olan "İğnemden Dökülen Zarafet", ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Giyim Üretim Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Burcu Bilgin Akpınar'ın üstlendiği serginin açılışı; Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu, Giyim Üretim Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Yüksel Kavaz, bölüm öğretim elemanlarından Doç. Safiye Sarı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her birinin ayrı bir hikayesi var

Sergide, mezuniyet aşamasındaki bölüm üçüncüsü öğrenci Rümeysa Bedir'in eğitim süreci boyunca tasarlayıp ürettiği toplam 60 özgün çalışma yer aldı. Abiye giyimden günlük giyime, iş kıyafetlerinden çocuk giyimine kadar farklı kategorilerde hazırlanan tasarımlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Her biri kendine özgü bir hikayeye sahip olan tasarımların bir kısmı 25-30 yılı aşkın süredir muhafaza edilen kumaşların yeniden değerlendirilmesiyle hazırlanırken, bir kısmı ise yeni kumaşlar kullanılarak hayata geçirildi. Sergide yer alan tüm çalışmaların kalıp hazırlama, model geliştirme ve üretim süreçleri tasarımcı tarafından bireysel olarak gerçekleştirildi. Özgün tasarım anlayışı ve emek yoğun üretim süreciyle dikkat çeken sergi, ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. "İğnemden Dökülen Zarafet" sergisi, öğrencilerin tasarım ve üretim alanındaki yetkinliklerini ortaya koymasının yanı sıra sürdürülebilirlik, mesleki becerilerin bir araya geldiği başarılı bir çalışma olarak değerlendirildi.

Hayali üniversiteden mezun olmaktı

Evli ve dört çocuk annesi olan Rümeysa Bedir, Erzurum Kız Meslek Lisesi Giyim bölümünü bitirdikten sonra üniversite okuma imkanı olmadığını ifade ederek, "Çocuklarımı büyütürken mesleğimle ilgili çalışmalarıma da devam ettim. Çocuklarımın ihtiyacı olan kıyafetleri kendim diktim. Çocuklar büyüdükten sonra hep içimde ukde olarak kalan üniversite okumaya için karar verdim. Bu karar doğrultusunda Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim bölümüne kayıt yaptırarak okulu derece ile bitirdim. Diktiğim her parça yalnızca bir kıyafet değil; aynı zamanda bir düşüncenin, bir emeğin, bir sabrın ve bir hayalin ürünüdür" dedi.

Aile bütçesine de katkı yapıyor

Kumaşın seçilmesinden modelin tasarlanmasına, kalıbından kesim ve dikimine kadar geçen her aşamada büyük bir özen, sevgi ve emek harcadığını söyleyen Bedir, "Diktiğim ürünlerimi kendimin, çocuklarımın, sevdiklerimin ve müşterilimin üzerinde görmek beni mutlu ediyor. Aynı zamanda kişiye özel tasarımlar dikerek aile bütçesine katkı sağlıyorum. Bu süreçte beni destekleyen eşime, çocuklarıma, okul müdürümüz Prof. Dr. Hayrunisa Nadaroğlu ve giyim üretim teknolojisi öğretim görevlisi Burcu Bilgin hocama teşekkür ederim. Gençlere ve okumak isteyip okuyamayanlara tavsiyem; hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmesinler. Hep ümitvar olsunlar. Yeter ki üretsin ve kendilerini geliştirsinler" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı