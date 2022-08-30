30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılı Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü Çıldır Kaymakamlığı Hükumet Konağı önünde kutlandı.

Çıldır Kaymakamı Muhammet Enes İpek Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Garnizon komutanı Rıdvan Kök, Kurum amirleri, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve halkın katılımı ile gerçekleştirildi. Hükumet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan törende İlçe Kaymakamı Muhammet Enes İpek tebrikleri makamında kabul etmesi ile devam etti.

İlçe meydanın da yapılan kutlama töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunmasının ardından resmi geçit töreni ile kutlama son buldu. - ARDAHAN