30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Birlik ve Beraberlik Vurgusu

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "30 Ağustos, Yüce Türk Milleti'nin milli birlik ve beraberlik şuuru içinde verdiği onurlu mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zaferdir" dedi.

Büyük zaferin 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, "1919 yılında Samsun'da başlatılan kurtuluş mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun destansı gayreti sayesinde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'Ya istiklal ya ölüm' diyen Türk Milleti'nin, tarih boyunca asla mücadelesinden vazgeçmediğini hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, "Aziz milletimiz, bağımsızlık uğruna her türlü zorluğa göğüs germiş, düşmana karşı hiç düşünmeden bedenini siper etmiştir. Kahraman ecdadımız sayesinde dalgalanan bayrağımıza ve en büyük mirasımız olan bağımsızlığımıza dün olduğu gibi bugün ve yarın da ilelebet sahip çıkmak bizlerin yegane görevidir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP