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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof. Dr. Güner Dağlı, "30 Ağustos Zaferi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Bağımsızlık uğruna nice kanlar döküldüğünün altını çizen Prof. Dr. Dağlı, Yüce Türk milletinin, zor şartlar altında her türlü imkansızlığa rağmen birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu mücadelelerin sonucunda nice zaferler kazandığını hatırlattı.

"Aziz milletimizin, Türk'ün gücünü tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmış, Türk milleti tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi ile kendisini yok etmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Kahraman ecdadımızın torunları ve bu kutsal toprakların emanetçileri olarak bizlere düşen en önemli görev geçmişimizden aldığımız güç ve cesaretle Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır."

Prof. Dr. Dağlı, "Büyük zaferimizin 102'nci yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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