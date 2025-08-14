Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni Atandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 3. Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, toplamda 119 Kara Kuvvetleri, 35 Deniz Kuvvetleri ve 31 Hava Kuvvetleri general ve amiralinin atamaları gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, 3'üncü Ordu Komutanı değişti. Atamalar kapsamında, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı'nın yerine Orgeneral Kemal Yeni atandı. - ERZİNCAN