Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni Atandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 3. Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, toplamda 119 Kara Kuvvetleri, 35 Deniz Kuvvetleri ve 31 Hava Kuvvetleri general ve amiralinin atamaları gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Erzincan'da bulunan 3'ncü Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni atandı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, 3'üncü Ordu Komutanı değişti. Atamalar kapsamında, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı'nın yerine Orgeneral Kemal Yeni atandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
