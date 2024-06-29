Üye Girişi
Haberler

3. Ordu Komutanlığından Atatürk Huzurevi sakinlerine müzik resitali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı, 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı. Askeri bando takımının müzik resitali ile huzurevi sakinleri eğlenceli anlar yaşadı. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, ziyaret için 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve askeri erkana teşekkürlerini iletti.

3. Ordu Komutanlığının bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine müzik resitali verdi.

3.Ordu Komutanlığının bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı. Huzurevi sakinleri askeri bando takımının müzik resitali ile eğlenceli anlar yaşadı. Askeri erkan ve erbaşlar huzurevi sakinlerini ziyaret ederek her biri ile ayrı ayrı sohbet gerçekleştirdiler.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, anlamlı ziyaret için 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve askeri erkana teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Korgeneral Erzincan Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title