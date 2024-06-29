3. Ordu Komutanlığından Atatürk Huzurevi sakinlerine müzik resitali

3. Ordu Komutanlığının bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine müzik resitali verdi.

3.Ordu Komutanlığının bando takımı 100. Yıl Atatürk Huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı. Huzurevi sakinleri askeri bando takımının müzik resitali ile eğlenceli anlar yaşadı. Askeri erkan ve erbaşlar huzurevi sakinlerini ziyaret ederek her biri ile ayrı ayrı sohbet gerçekleştirdiler.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, anlamlı ziyaret için 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve askeri erkana teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN