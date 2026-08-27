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3. Ordu Komutanı Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi'ni Ziyaret Etti

3. Ordu Komutanı Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi'ni Ziyaret Etti
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2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Vali Aydoğdu, Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılar temennisinde bulundu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Aydoğdu, Tümgeneral Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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