3,5 Yaşındaki Hilal'in Devlet Bahçeli ile Buluşma Hayali Gerçekleşti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aydın'daki tanınmış isimlerinden Burak Pehlivan'ın kızı Hilal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi. Ailesi, bu özel an için Bahçeli'ye teşekkür etti.

Ülkücü camianın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aydın'daki sembol isimlerinden önceki dönem MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan'ın kızı Hilal'in en büyü isteği gerçekleştirildi..

Aylardır 'Devlet Dede' diye hitap ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmek istediğini belirten 3,5 yaşındaki Hilal Pehlivan, Aydın'dan Ankara'ya götürülerek MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin elini öperek Bozkurt Selamı verdi. Kızlarının en büyük isteğini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşayan Gizem-Burak Pehlivan Çifti, "Kızlarının en büyük hayalini gerçekleştirdiği için Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiler.

"Hilal'imizin en büyük dileğiydi"

Ziyaretle ilgili paylaşım yapan Aydın Ülkü Ocakları eski başkanlarından ve geçtiğimiz dönem MHP MYK üyesi olan Burak Pehlivan, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket Ailemizin büyüğü, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'i, kıymetli eşim Gizem Hanım ve minik kızçemiz Hilal ile birlikte makamında ziyaret etmenin onurunu yaşadık. Kızımız Hilal'in en büyük arzusu Liderimiz Devlet Dedesi'nin elini öpmekti. Kızımızla birlikte çok mutlu olduk. Allah, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'ye sağlık, sıhhat ve uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
