29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ücretsiz ulaşım
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Yerel Haberler
Siirt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Siirt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
100. yılın kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Siirt'te pazar günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu. Ücretsiz ulaşımın, 29 Ekim Pazar günü sabah saat 06: 00'da başlayıp, aynı gün 00.00'da sona ereceği belirtildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel