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29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ücretsiz ulaşım

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Yerel Haberler

Siirt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Siirt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

100. yılın kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Siirt'te pazar günü toplu ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu. Ücretsiz ulaşımın, 29 Ekim Pazar günü sabah saat 06: 00'da başlayıp, aynı gün 00.00'da sona ereceği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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