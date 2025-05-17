280 km hız yapan motosiklet sürücüsü yakalandı

280 km hız yapan motosiklet sürücüsü yakalandı
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Antalya'da motosikletiyle 280 km hız yaparak tehlikeli sürüş görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücü, tespit edilerek ceza aldı ve ehliyeti iptal edildi.

Motosikletiyle 280 km hız yapıp sosyal medyada paylaştı

Yakalanan sürücüye idari para cezası uygulanıp ehliyetine el konuldu

ANTALYA - Antalya'da motosikletle 280 km kadar hız yapan ve tek teker üzerinde seyrettiği anları sosyal medyada paylaşan sürücü, yakalandı. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Antalya Serik Caddesi Altınova üst geçit mevkisinden Antalya Havalimanı istikametine motosikletiyle seyir halinde ilerleyen bir sürücü, trafikte yaptığı kural ihlalini görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda sürücünün, önce yoğun trafikte ilerlediği, ardından hızını artırarak şerit ihlali yaptığı, araçların arasından tehlikeli şekilde geçtiği ve motosikletin hız göstergesinin 280 kilometreye ulaştığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 44/1-B, 46/2-C ve 73/A maddeleri kapsamında sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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