28 takım 1 ay boyunca yarışacak - Haberler

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28 takım 1 ay boyunca yarışacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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28 takım 1 ay boyunca yarışacak

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçı gerçekleşti.

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçı gerçekleşti. 28 takımın mücadele edeceği turnuva 1 ay sürecek.

Turnuvaya katılan bazı takımların isimleri ise Avrupa takımlarından esinlenerek hazırlandığı turnuvaya renk kattı. Turnuvada bulunan takımların isimleri Döğer FK, New Castle Turizm, Saraybahçe, Esnaf Bilbao yer aldı.

Turnuvanın ilk maçını İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu başlattı. Turnuvaya katılan futbolcular ve izleyici düzenlenen etkinlikte memnun kaldıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, İhsaniye, Hisarcık, Futbol, Yerel, Haberler

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