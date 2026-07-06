Haberler

Tokat'ta 27 yıllık ehliyet hasreti davul zurnayla son buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta besici Erdal Böler, 27 yıl ertelediği ehliyet hayaline sınavı kazanarak kavuştu. Sürücü kursu, başarısını davul zurnalı sürpriz kutlamayla taçlandırdı.

TOKAT'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde besicilik yapan Erdal Böler, (45) 27 yıldır ertelediği ehliyet hayaline, sınavını başarıyla tamamlamasının ardından sürpriz davul-zurnalı kutlamayla kavuştu.

Tokat'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Erdal Böler, sınavı kazanamama korkusu nedeniyle 27 yıl boyunca sürücü belgesi almayı erteledi. Çevresindekilerin, "Sınavlar çok zor, kazanamazsın" yönündeki söylemleri sebebiyle sürücü kursuna başvurmaktan çekinen Böler, bu yıl korkusunu yenerek B sınıfı ehliyet almak için kursa kaydoldu. Yazılı sınavın ardından direksiyon sınavını da ilk hakkında başarıyla geçen Böler için eğitim gördüğü sürücü kursu yetkilileri tarafından davul-zurnalı bir kutlama organize edildi. Düzenlenen sürpriz kutlamada Erdal Böler, ehliyet sevincini davul-zurna eşliğinde kutladı.

ŞİMDİYE KADAR YAZILMADIĞIMA PİŞMAN OLDUM

Yaşadığı süreci anlatan Erdal Böler, "Biraz korkularım vardı. 'Sağlık soruları zor, kazanamazsın' dediler. Ben de bu yüzden yıllarca yazılmadım ama hata yapmışım. Sınavlarımız çok basit ve kolaydı. Şimdiye kadar yazılmadığıma pişman oldum. Kurs hocalarımız benimle birebir ilgilendiler. Sınav sonrasında da kursumuz bana böyle bir jest yaptı, teşekkür ederim" dedi.

HİKAYESİNE YAKIŞIR BİR JEST YAPMAK İSTEDİK

Sürücü Kursu Müdiresi Sema Aşar ise Böler'in azmini tebrik ederek, "Kendisinin hikayesini dinlediğimizde büyük bir sınav korkusu olduğunu gördük. Biz de kurs yönetimi ve eğitmenleri olarak kendisine destek olduk. Korkularını aşarak sınavları tek seferde geçti. Davul zurnanın onun bu uzun soluklu hikayesine yakışacağını düşündük ve kendisine küçük bir jest yapmak istedik. Onun mutluluğuna ortak olduğumuz için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi

Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Avustralya'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Kıyıya vuran gizemli nesneler ülkeyi alarma geçirdi: Bölge karantinada