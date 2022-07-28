26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlığı - Haberler

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26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlığı

26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlığı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlıkları için toplantı yaptı.

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlıkları için toplantı yaptı.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt ilçesinde her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir şekilde kutlanan 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için yapılacak hazırlıklar ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında köy ve mahalle muhtarlarından bilgi aldılar.

Malazgirt Kaymakamlığı yemekhanesinde yapılan kahvaltılı toplantıda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Fethi'nin 950'nci yılı etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl ki etkinliklerin de Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edeceği ifade edildi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle 26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı hazırlıkları toplantısı sona erdi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Altın Malazgirt Muş Yerel Haberler

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