25 Yıllık Sorun Çözüldü Ölüdeniz'de Yüzler Güldü

Fethiye’nin en büyük altyapı yatırımı olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri daha çözüme kavuştu.

Fethiye'nin en büyük altyapı yatırımı olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri daha çözüme kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'de 184 milyon TL yatırım ile Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı projesini tamamladı.

Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında 121 km kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 841 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezinin yanı sıra yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

MUHTAR DUMAN: "BAŞKAN GÜRÜN'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Halil Duman, uzun yıllardır bu yatırımı beklediklerini ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sayesinde sorunun ortadan kalktığını söyleyerek, " Ölüdeniz, Hisarönü Ovacık mevkiindeki altyapı kanalizasyon çalışmalarımız tamamlandı. Evsel bağlantılara başlandı. Üst yollarımız, parkelerimiz bitirildi. Ölüdeniz, Hisarönü Ovacık Mahallelerine 25 yıldır beklenen yatırımın gerçekleştirilmesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ve emeği geçen tüm çalışanlara mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim" dedi.

SÖNMEZ: "BÖLGENİN EN BÜYÜK SORUNU ÇÖZÜLDÜ. ŞİMDİ SİNEKTE YOK KOKU DA YOK"

Turizmci Ergün Sönmez ise altyapı yatırımının bölge turizmi için çok önemli olduğunu belirterek, "Ben doğma büyüme Ovacık'lıyım ve turizmciyim. 25-30 yıldır bu bölgenin en büyük sorunu altyapı ve kanalizasyondu. Geçtiğimiz yıl başlayan altyapı ve kanalizasyon çalışmaları bitirildi. Kanalizasyon bağlantıları yapıldı. Şu an bölgede yaşayanlar çok rahat. Yıllardır bu sorun devam ediyordu. Her yer sinek oluyordu. Kokudan geçilmiyordu. Şimdi bu tür sorunumuz kalmadı. Sinekte yok kokuda yok. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün olmak üzere herkese teşekkür ederiz" dedi.