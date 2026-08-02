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25 yıllık evliliklerini hayallerindeki düğünle taçlandırdılar

25 yıllık evliliklerini hayallerindeki düğünle taçlandırdılar
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi, örnek olacak bir mutluluğa ve unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi, örnek olacak bir mutluluğa ve unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Nurgül ve Eser Algan çifti, 25 yıl önce henüz 18 yaşındayken hayatlarını birleştirdi. O dönemin ekonomik ve sosyal şartları nedeniyle hayalini kurdukları düğünü yapamayan çift, evliliklerinin 25. yılında bu hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Tek çocuk sahibi olan Algan çifti, takı merasimine yer vermeden; dostluğu, kardeşliği ve paylaşmayı ön plana çıkaran anlamlı bir organizasyona imza attı. Beşikdüzü Oğuz Mahallesi Okul Bahçesi'nde Yusuf Keleş'in sunumuyla gerçekleştirilen düğün, mahalle sakinleri ile yakınlarının yoğun katılımıyla adeta bir şenliğe dönüştü.

Davul-zurna ve kemençenin ezgileri eşliğinde horonlar kuruldu, türküler söylendi, kahkahalar yükseldi. Yakınları, akrabaları ve dostları bu anlamlı gecede çifti yalnız bırakmazken, ortaya çıkan sıcak ve samimi atmosfer geceye damgasını vurdu. Katılımcılar, sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.

Algan çiftinin 25 yıl sonra gerçekleştirdiği bu özel düğün, evliliğin yalnızca bir gün süren bir tören değil; sevgi, saygı, fedakarlık ve emekle yıllar boyunca büyüyen güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İlk günkü heyecanlarını kaybetmeyen çift, bu anlamlı organizasyonla davetlilere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Karadeniz'in sıcaklığını, samimiyetini ve misafirperverliğini yansıtan gece, "Yaparsa Karadenizli yapar" sözünü adeta bir kez daha doğruladı. Sevginin, dostluğun ve birlik beraberliğin en güzel örneklerinden biri Oğuz Mahallesi'nde yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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