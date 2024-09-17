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25. Ulusal Multidisipliner Toksikoloji Kongresi Muğla'da Gerçekleştirildi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongrede toksikolojinin önemi vurgulandı, çevresel zehirlenmeler ile iklim değişikliği ele alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Klinik Toksikoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen 25. Ulusal Multidisipliner Toksikoloji Kongresi, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bakiye Uğur, giderek kirlenen dünyada toksikolojinin önemine vurgu yaparak, toplumu bu konuda bilgilendirmenin gerekliliğini ifade etti. Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Leyla İyilikçi Karaoğlan ise derneğin faaliyetleri ve kongrenin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi.

Açılışta konuşan MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, böyle önemli bir kongrenin Muğla'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kongrede önemli bildirilerin sunulacağını belirtti.

Kongrenin ilk gününde, MSKÜ Tıp Fakültesi'nde 28. Klinik Toksikoloji Kursu düzenlenerek uzmanlar arasında bilgi alışverişi sağlandı. İkinci gün ise MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumlarda, çevresel, biyolojik ve kimyasal zehirlenmeler ile iklim değişikliklerine bağlı zehirlenme vakaları ele alındı ve çözüm önerileri konuşuldu.

İki gün süren kongreye Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenler, araştırma görevlileri ve uzman doktorlar katıldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen olgu sunumu yarışmasında, MSKÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Dr. Aslı Alkan, Doç. Dr. Canan Gürsoy, Dr. Ali Akbaş ve Prof. Dr. Bakiye Uğur'un hazırladığı sözlü bildiri ikincilik ödülüne layık görüldü. Kongre boyunca toplamda 17 sözlü bildiri sunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İklim Değişikliği Zehirlenme Sağlık Eğitim Çevre Yerel

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