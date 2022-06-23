Bursa'da müzeye dönüştürülen 2 bin 300 yıllık zindanda masal keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesince restorasyon çalışmasının ardından güncel sanat galerisi ve müzeye dönüştürülen 2 bin 300 yıllık Zindankapı, Evvel Zaman Masal Şenliği'ne ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının etkilediği çocuklara moral vermek amacıyla geçen yıl başlatılan şenliğin ikincisi devam ediyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in danışmanlığında hazırlanan şenlikte 32 masal anlatıcısı, Türk dünyasının seçkin 100 masalını Bursalılarla buluşturuyor.

Şehirde şenliğin düzenlendiği yerlerden Zindankapı'nın bahçesinde anlatılan masallar, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.

İstanbul'dan gelen anlatıcı Mustafa Cem Alfar, "Bey mi yaman el mi yaman?" masalını, Bursalı anlatıcı Seher Kanber Bilgi ise müzisyen Tahir Ayne eşliğinde "Farz-ı mahal" adlı masalı dinleyiciyle paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukların Zindankapı'daki masal keyfine eşlik etti.

Masalları çocuklarla dinleyen Aktaş, şenliğe gösterilen yoğun ilginin kendilerini de mutlu ettiğini aktardı.

Şehrin 10 ayrı noktasında masal buluşmalarının devam ettiğine değinen Aktaş, "Çocukluğumuzda 'Evvel zaman içinde kalbur saman içinde' sözleriyle başlayan masalları hep dinledik ve her masal bittiğinde bir sonraki masalı hep merak ederdik. Hem çocuklarımız için hem de çocukluğunu özleyenler için de bu etkinliğimiz güzel oldu. Ailelerin ve çocukların mutlu olduğunu görmek, bizleri ziyadesiyle sevindiriyor." açıklamasında bulundu.