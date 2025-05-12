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21 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli İzmir'de Yakalandı

21 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli İzmir'de Yakalandı
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İzmir polisi, hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde durduruldu ve adli mercilere sevk edildi.

21 yıl hapis cezası olan şüpheli İzmir'de yakalandı

İZMİR - İzmir polisi, hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü, denetimlerde yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ve Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 Mayıs günü Bornova ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, durumundan şüphelenilen M.Y. isimli şahıs durduruldu. Yapılan sorgulamada, şüphelinin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçlarından arandığı ve hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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