21 yaşındaki Rukiye 153. saatte kurtarıldı

Adıyaman'da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi'nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da depremin 7. gününde 153. saatte Yamanlar Sitesi'nde 21 yaşındaki Rukiye Sincar, kurtarma ve itfaiye ekiplerince sağlıklı olarak çıkarıldı. Genç kız ambulansa alındığında kurtarma sevincini alkışlarla kutlayan arama kurtarma ekiplerinin birbirlerine ağlayarak sarıldığı anlar herkesi duygulandırdı

Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok'ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi'nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar'a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar'ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi. - ADIYAMAN