Bingöl'de yeni yılın ilk bebeği "Mihrişah" oldu

Bingöl'de 2026 yılının ilk bebeği 3 kilo 200 gram olarak dünyaya gelen Mihrişah bebek oldu.

Bingöl'de Mihriban ve Burhan Kızıltaş çifti, ikinci çocukları olan Mihrişah bebeğe 2026 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Mihrişah bebek, Bingöl Devlet Hastanesi'nde 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Mihrişah bebeği ve ailesini ziyaret ederek, anne ve bebeğe hediye verdi.

Vali Usta, "2026 yılının ülkemize, milletimize, Bingölümüze ve tüm insanlığa sağlık huzur başarı getirmesini temenni ediyorum. Bugün de hastanemize geldik biraz önce de hastanemize de 2026 yılı ilk bebeğinin ziyaret ettik. Sevgili annesi Mihriban'la babası Burhan ikinci çocukları olan Mihrişah'ın yeni yılını kutladık. Ben 2026 doğan bütün bebeklerimize uzun ve sağlıklı ömürler barış huzur içinde bir ömür diliyorum. Özellikle sağlık personellerimize, ebelerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve idari personelimize de bu akşam da görevlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Görevini ifa eden polisimize, jandarmamızı da üstün başarılı görevler diliyorum. Genel anlamda 2026 yılının ülkemize Bingölümüze huzur ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum" dedi. - BİNGÖL