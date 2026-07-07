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Bakan Uraloğlu: "NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk"

Bakan Uraloğlu: 'NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ve ilkgün zarfının satışa sunulduğunu duyurdu. İlkgün damgası Ankara Ulus PTT Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ve ilkgün zarfının satışa sunulduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından hazırlanan '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk. İlkgün damgası da Ankara'da kullanılmaya başlandı" dedi.

İlkgün damgası Ulus PTT Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlandı

Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde '2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA' ibareli ilkgün damgası da kullanılmaya başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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