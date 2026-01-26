Haberler

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için son 3 gün

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak'ta sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 29 Ocak tarihinde sona eriyor.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının, 5 Ocak tarihinde başlayacağı ve 29 Ocak tarihinde sona erecek. Sınava başvuruların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından "https://www.osym.gov.tr" resmi internet adresi üzerinden yapılacağı kaydedildi. - ANKARA

