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İslahiye'de Adli Yıl Açılışı Törenle Kutlandı

İslahiye'de Adli Yıl Açılışı Törenle Kutlandı
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İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen törende, adli yılın başlaması dolayısıyla bir araya gelen protokol üyeleri ve adliye çalışanları, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Törene İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Kaymakam Emre Oğuztürk ve diğer yetkililer katıldı.

İslahiye'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Baro Temsilcisi Osman Gazi, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, Savcılar, Hakimler, çeşitli kurum amirleri ve adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri yeni adli yılın güzel geçmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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