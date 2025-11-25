Haberler

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı Belirleniyor

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı Belirleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi ile birlikte 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için öneri sürecini başlattı. Vatandaşlar, TDK'nın web sitesinden kelime ve kavram önerilerini 14 Aralık 2025 tarihine kadar iletebilecek. Bu uygulama ile Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" belirlenmesi için öneri süreci başlatıldı.

Herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bir bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyen vatandaşlar, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecekler. Vatandaşlardan gelen kelime/kavramlar TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, tarafından "Yılın Kelimesi/Kavramı"nın halk oylamasıyla belirlenmesi geleneksel hale getirmeyi amaçlanıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen bu uygulamayla "kalabalık yalnızlık", kelimesi geniş bir katılımla seçilmişti.

Türkçenin uluslararası kültür alanındaki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin hak ettiği değeri vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla iki Kurum iş birliği içinde "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.