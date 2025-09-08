Haberler

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Posof'ta Coşkuyla Başladı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Posof'ta Coşkuyla Başladı
Posof ilkokulunda düzenlenen açılış töreni, davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Aileler ve öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında heyecanla bir araya geldi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Posof'ta da coşku ile başladı.

Posof ilkokulunda düzenlenen tören davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Öğrencilerle beraber veliler de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde büyük bir heyecan yaşadı.

Posof İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Ulgar, ilçe merkezindeki okullarda ilkokulda 189, lisede 78, Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 89, Halit Paşa Yatılı Bölge Okulunda ise 124 öğrenci bulunuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
