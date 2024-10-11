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2024 Nobel Barış Ödülü Hibakusha'lara Verildi

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2024 Nobel Barış Ödülü, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombası saldırılarından kurtulanların oluşturduğu Nihon Hidankyo adlı kuruluşa verildi. Örgüt, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Barış Ödülü, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalardan dolayı Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu "Nihon Hidankyo" (Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Mağdurları Örgütleri Konfederasyonu) adlı kuruluşa verildi.

2024 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, Hiroşima ve Nagazaki'ye düzenlenen atom bombası saldırısından kurtulan savaş mağdurları Hibakusha'lardan oluşan Nihon Hidankyo (Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Mağdurları Örgütleri Konfederasyonu) adlı örgütün, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalardan ötürü ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada, "Hibakusha'lar, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdikleri çabalar ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları için Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü" ifadeleri kullanıldı.

Atom bombası saldırılarından sağ kurtulanlar "Hibakusha" olarak nitelendiriliyor.

Atom bombasından sağ kurtulanların çatı örgütü

ABD'nin 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine gerçekleştirdiği atom bombası saldırılarından kurtulanların çatı örgütü olan Nihon Hidankyo, Japonya'nın 47 eyaletindeki Hibakusha'ları temsil ediyor. Örgütün yetkili ve üyelerinin tamamını Hibakusha'lar oluşturuyor. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın verilerine göre Mart 2024 itibarıyla Japonya'da 106 bin 825 Hibakusha bulunuyor.

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul edilen ve ilk olarak 1901 yılında verilen Nobel Barış Ödülü, dünya barışına en fazla katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara layık görülüyor. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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