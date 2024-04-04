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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kış-2024 Tatbikatı Son Buldu

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yıllık planlı eğitimleri kapsamında 5 Mart'ta başlayan ve 5 Nisan'da sona erecek olan Kış-2024 Tatbikatı nefesleri kesti.

Hazırlıklarına 2 ay önceden başlanan Kış-2024 Tatbikatı, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde tüm doğu illerinde icra edilen tatbikatın fiili atışlı arazi tatbikatı Kars Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi.

"Tatbikat kapsamında kahraman Türk topçusu tarafından hedefler başarıyla imha ediliyor"

Kış tatbikatı 2 yılda bir uluslararası katılımla Şubat Mart aylarında birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmek ve beka kabiliyetini arttırmak, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak ve sınıf okullarından mezun olmuş genç subay astsubayların birlikleri zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla icra edildi.

Seçkin gözlemci gününe katılan 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, "30 gün süren bu tatbikat boyunca tüm rütbedeki komutanların niteliklerini gözetleme, yerli ve milli yeni nesil harp silahlarını demene imkanı verdi. Uzun zamandan beri ilk defa bütün unsurlar başarılı bir harekat ortaya koydu. Bugün tatbikat alanında gördüklerimiz geleceğe güvenimizi artırmış ve ümitlerimizin boş olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman ve her yerde ve her şartta, her durumda milletinin emrinde, dosta güven, düşmana korku vermeye devam etmektedir" dedi.

Bir aylık tatbikat süresince 5 ana faaliyet ve bu faaliyetlere bağlı özel tatbikatlar icra edilmiştir. Seferberlik tatbikatı 5-6 Mart'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ağrı'da, Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi 18-25 Mart'ta 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Tatvan'da, Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı 29 Mart'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ağrı'da, Hudut Güvenliğinin Sağlanması Tatbikatları 20 Mart -28 Mart 2024 tarihleri arasında 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Iğdır ve 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ağrı/Doğubeyazıt'da, Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı 31 Mart 2024 tarihinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kars'ta icra edildi.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edildi. Tatbikatta hava unsurlarının atışları, görerek ve görmeyerek ateş destek vasıtalarının atışları tank ve mekanize birliklerinin atışları ile keskin nişancı atışları yapılmakta, komando harekatı icra edildi.

Bu yıl icra edilen tatbikatın seçkin gözlemci gününe; 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Komutanlığı Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıkları, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Komando Birlikleri, Kara Havacılık Unsurları, Sınıf Okulları ile kamu kurum ve kuruluşları katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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