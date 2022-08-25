Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikteki toplantıya Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cüneyd Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Çiçek, toplantıda, Kayseri Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce bugüne kadar 48 bin 675 vakayla ilgili işlem yapıldığı duyurdu.

2020 yılından bugüne kadarki rakamları açıklayan Çiçek, "İlimize bağlı 16 ilçe ve il merkezinde 2020 yılında 6284 Sayılı Kanun kapsamında adli merciler tarafından 8 bin 918 vakaya işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 2021 yılında 10 bin 727 vakaya işlem yapılmış olup 2022 yılı içerisinde şu ana kadar işlem yapılan vaka sayısı ise 4 bin 88 olarak gerçekleşmiştir. Kayseri Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından açıldığı günden itibaren 48 bin 675 vaka için işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kayseri genelindeki istatiksel bilgilerin paylaşıldığı, şiddete uğrayan kadınların 112 Acil Servis, Sosyal Destek Hattı 183 ve KADES uygulamasından faydalanabileceklerinin belirtildiği toplantı, ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumların ardından sonra sona erdi.