2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutlarında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları çerçevesinde içme suyu hatları yenileniyor. Eski asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borularla değiştirecek olan belediye ekipleri ayrıca yağmur suyu drenaj hatları da oluşturarak bölgeyi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak.

Nevşehir Belediyesi 2022 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde bulunan Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak'ta altyapı yenileme çalışması başladı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak bölgede zaman zaman su kesintilerine neden olan içme suyu hatları yenileniyor. Bölgede eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyecek olan belediye ekipleri ayrıca kanalizasyon hattını da yenileyecek. Ayrıca sağanak yağışlarda bölgedeki su baskını riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu drenaj hatları da oluşturacak olan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri böylelikle bölgeyi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak. Altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince burada sıcak asfalt çalışması yapılarak yaya kaldırımları yenilenecek.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, Nevşehir'in altyapı problemini çözmek için kararlı olduklarını ve bunun için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti. Altyapı yenileme çalışmaları için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok mahallesinde yoğun bir mesai gerçekleştirdiklerini kaydeden Savran, "Altyapı yenileme çalışmalarımız sayesinde mahallelerimizdeki su kesintilerinde bu yıl ciddi bir düşüş yaşadık. İnşallah bunu en aza indireceğiz. Şehrimizin eski içme suyu borulardan kaynaklı bir su problemi yaşamaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - NEVŞEHİR